I verden finnes det rundt 7000 forskjellige språk. Fullt så mange er det ikke i Norge, men det er ganske mange.

Det er kanskje lett å tenke at Norge tradisjonelt har vært et énspråklig samfunn, men det har vi jo ikke. Men det stemmer selvsagt at antall språk som er representert i Norge, har steget betraktelig de siste tiårene.