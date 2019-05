The Act er fortellingen om dødssyke Gypsy Rose (Joey King) og hennes mor Dee Dee (Patricia Arquette). De to lever et beskyttet liv i Springfield Missouri, hvor datterens unike sykdomshistorie og morens uendelige stå-på-vilje skaper stort innsatsvilje og sympati.

Etter orkanen Katarina, finansierer en veldedighetsorganisasjon et spesialdesignet dukkehusaktig hjem til dem, der alt er lagt til rette for at Gypsy kan leve et så godt liv som mulig.