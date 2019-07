Om lag 600 millioner mennesker verden over fulgte ifølge CNN den svart-hvite sendingen av Apollo 11s månelanding 20. juli i 1969, amerikansk tid. De skarpe, stemningsfulle fargebildene som ble tatt under ekspedisjonen utgjør en like viktig del av den historiske hendelsen.

Fotografiet av en enslig astronaut i det grå månelandskapet har fått ikonisk status og prydet forsidene til både National Geographic og Life Magazine. Med ordene «That’s one small step for man, one giant leap for mankind» tok Neil Armstrong det aller første skrittet på månen. Likevel er det verdt å merke seg at det er astronauten Edwin «Buzz» Aldrin vi ser på det berømte bildet. Aldrin var nummer to ut av fartøyet.