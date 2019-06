Prosjektgruppen for rehabilitering av Nationaltheatret er klar

De tre firmaene skal sammen utarbeide skissene som skal være ferdige våren 2020.

– Mange kvalifiserte firmaer har deltatt i konkurransen. Det har vært svært jevnt, men etter en grundig prosess er vi sikre på at vi nå har valgt den beste prosjekteringsgruppen til å anbefale konkrete løsninger for å modernisere og rehabilitere Nationaltheatret, sier kommunikasjonsdirektør Hege Njaa Aschim i Statsbygg i en pressemelding.

Prosjektgruppen skal blant annet finne de beste løsningene for oppussingen av selve bygget og oppgradering av hovedscenen.

Nationaltheatret åpnet i 1899 og ble fredet i 1983. At en av Norges tre hovedscener for teaterkunst skal rehabiliteres, ble klart i 2017. Regjeringen har bevilget 1,9 milliarder kroner til prosjektet.

Forfallet ved teatret har skjedd over mange tiår. Situasjonen er så alvorlig at deler av fasaden er pakket inn i sponplater og plast for å hindre at deler av muren faller ned og skader forbipasserende. Innvending er det også akutt behov for oppussing med store sprekker i gulv og tak.