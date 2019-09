Ny NRK-serie om 22. juli: – En serie om hvordan en terroraksjon berører oss alle

Seriedagene Oslo er en to dagers festival for å feire TV-seriehøsten og skandinaviske TV-serier. Den arrangeres for fjerde gang og er åpen for alle.

Datoene for årets festival er 25. og 26. september. Festivalområdet er Sentrum Scene onsdag og Vega Scene torsdag.

Seriedagene Oslo arrangeres av Aftenposten i samarbeid med NRK, TV2, Norsk Filminstitutt, MediaXChange og Produsentforeningen Virke.