Dette er en tett innpå steril versjon av historien om pionéren som drar til den ytterste utpost, i det godes tjeneste. Så vender han seg mot systemet, blir en trussel og må hentes inn av en offentlig tjenestemann.

Den frodige elven og tropevarmen er byttet ut med verdensrommet mørke vakuum. Bildene er rolige og lekre. Det føles som en videreutvikling av stilen som Gravity skapte for seks år siden, og som Interstellar fulgte elegant opp. Ad Astra føyer seg inn i denne rekken, men når ikke like høyt som de to andre.