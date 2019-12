Storslått. Plutselig blir ordet så lite, omgitt av Rådhushallens 1400 gispende kvadratmeter. Takhøyden alene utgjør åtte etasjer. God plass også til ordføreren er her altså, og der kommer sannelig SV-politikeren, henrykt i julerødt.

– Velkommen! Turister er her masse av. Oslo-folk, derimot, er litt ukjent med at Rådhuset er åpent for alle, alle hverdager. Her kan du beskue kunst i verdensklasse, helt gratis.