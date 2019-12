For et drøyt år siden utga Ari Behn sin siste bok, Inferno. Den ble omtalt som en roman med malerier, og en «biografisk roman om en mann som går til grunne etter å ha blitt forlatt».

Bokens redaktør, Arve Juritzen, skrev torsdag på Facebook hvordan han under arbeidet med boken mente den ble for mørk og kjempet for å gjøre den litt mer optimistisk.

«Ari hadde skrevet om alt, malt alt, om mørket, nedturene, det vonde, slutten. Mye måtte jeg redigere bort, likevel ble det smertefullt. For ærlig?», skriver han, og utdyper til Aftenposten:

– Jeg tenkte tradisjonelt og syntes det kunne være fint å avslutte boken med litt håp. Men det ville ikke Ari høre snakk om. Det skulle være ærlig. Det må vi være takknemlige for i dag, når vi ser det norske folks reaksjon på hans død.

Ari Behn tok sitt eget liv 1. juledag. Han ble 47 år gammel.

Vidar Ruud / NTB scanpix

Tett på mørket

Juritzen sier Inferno var Behns fortelling om sitt eget liv og «et rop om den vanskelige tiden han hadde vært gjennom». Både teksten og maleriene gikk tett på mørket og døden.

– Sammen dannet de en nådeløs helhet der han var brutalt ærlig om ikke å lykkes, både i forhold og i livet, sier forleggeren, som minner om at det er temaer han har berørt siden debuten med Trist som faen i 1999.

– Så ble det for vanskelig nå. Vi leser boken med andre øyne når vi vet hva som er skjedd.

– Er du overrasket over det som har skjedd?

– Det ønsker jeg ikke å si noe om.

– En folkehelt

Juritzen er derimot ikke overrasket over det store, folkelige engasjementet rundt Behns død.

– Ari var en folkehelt. Han fikk lite anerkjennelse for kunsten sin fra anmeldere og såkalte eksperter de siste årene, men stor anerkjennelse ute blant folk, sier Juritzen og forteller hvordan folk strømmet til og ville snakke med Behn da de reiste rundt for å lansere boken.

– Det negative ved ham var medieskapt. Ari hadde en helt spesiell personlighet og mange husker sine korte møter med ham.

Det som overrasker Juritzen gledelig, er det enorme engasjementet som har fulgt etter at familien valgte å være åpen om at Behn begikk selvmord.

– Vi har fått en ny dialog i Norge om å ta sitt eget liv. Det som har vært tabulagt er nå fremme i lyset, i tråd med hvordan Ari har vært åpen med sine problemer. Vi ser at det har åpnet dører og slått ned vegger i det norske folk. Ari og familiens åpenhet redder liv.