Nå topper Judy Collins og Jonas Fjeld Billboards bluegrassliste

Ikke bare er det en norsk artistveteran som gjør noe så sjeldent som å toppe albumlisten til USAs egen, tradisjonelle sjanger med det felles albumet «Winter Stories»:

Det er også første gang at Judy Collins inntar en førsteplass på noen som helst Billboard -liste uansett sjanger, til tross for at hun nærmest er en levende legende som artist og låtskriver.

– Hurra, lyder det rett og slett fra Jonas Fjeld i sosiale medier om topplasseringen, som NRK først omtalte.

Det er 55 år siden Collins (80) entret sin første Billboard-liste, men det måtte et samarbeid med en nordmann til for å gå hele veien opp. Til NTB karakteriserte Judy Collins samarbeidet med Jonas Fjeld som "sensasjonelt".

– Jeg visste dette var en god idé, men ikke at den var så god! sier hun om det nye, norsk-amerikanske samarbeidet – som også inkluderer Fjelds yngre, amerikanske venner i Chatham County Line, og som han har laget to plater med tidligere.

– Dette kunne gjerne skjedd 40 år tidligere, sa Jonas Fjeld (67), som har vært fan av Collins siden 70-tallet, til NTB.

«Winter Stories»-partnerne er akkurat ferdig med en amerikansk konsertturné som fikk strålende mottagelse. I februar er det duket for et knippe konserter i Norge, blant annet i Operaen. Allerede er det satt opp ekstraforestillinger i Drammens Teater.