I juni kunne Aftenposten melde at rederarvingene Kathrine og Cecilie Fredriksen har inngått et gigantsamarbeid med Nasjonalmuseet. Avtalen er verd flere hundre millioner kroner.

Søstrene bygger opp en samling med moderne kunst som museet får låne i en tiårsperiode, med intensjon om forlengelse. Men flere mener søstrene får for mye makt over kunsten, og at museet kan stå tomhendt igjen når avtalen er over.