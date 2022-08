«Si ingenting»: Berg-og-dal-bane med Kamelen

En uregjerlig gutt er blitt landets største gangsterrapper. Men kan han endre seg?

Kamelen der han nok trives aller best: på scenen foran ekstatiske fans.

20 minutter siden

Et kvarters tid inne i «Si ingenting» kommer den første nøkkelscenen. Rapperen Kamelen (29) er ute av varetekt og på hytten for å spille inn ny musikk. Bestekompis og musikalsk makker Adrian Christopher Rendell later vannet mot en svær busk, og Kamelen klarer ikke dy seg.

Han dytter vennen, som ramler inn i kratt, piss og skraper seg opp.