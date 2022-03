Gnistrende «hverdagssoul»

Fieh gjør mer av det fine de kan, og noe nytt. Men spill ordentlig høyt.

Sofie Tollefsbøl (i midten) og bandet Fieh slipper nå sitt andre album «In the sun in the rain».

Syv personer sterke Fieh har vært blant landets mer lovende og omtalte nye band i flere år allerede. De ble dannet i 2014, fikk et lite gjennombrudd med singlen «Glu» i 2017 og slapp debutalbumet «Cold water burning skin» i 2019. Nå kommer det vanskelige andrealbumet.

«Spilleglede» og «lyden av selvsikkerhet» er ting som ble sagt om bandet sist. Det må være lov å bruke ordene om igjen, for «In the sun in the rain» er mer av det samme fine. Og noe nytt og annerledes.