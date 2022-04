Hun er «Årets spellemann» – fikk pris av Billie Eilish

Girl in Red vinner både «Årets utgivelse» og er «Årets spellemann».

Tre spellemannpriser til Girl in Red i kveld.

22. apr. 2022 18:18 Sist oppdatert nå nettopp

Se liste over vinnerne nederst i saken.

I en turnébuss på Coachella i USA fikk Marie Ulven, Girl in Red, overrakt prisen for «Årets utgivelse» og samtidig vite at hun er «Årets spellemann». Av selveste Billie Eilish.

