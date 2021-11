Dagens quiz torsdag 4. november

Arne Treholt ble dømt for spionasje til fordel for hvilke to land?

Arne Treholt (t.h.) var statssekretær for havrettsminister Jens Evensen (Ap). Dette bildet er tatt i 1978.

1. Ved hvilken utdanningsinstitusjon utkommer studentavisen K7 Bulletin?

2. Hva jobber en arborist med?