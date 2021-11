Vinneren av Nordisk råds litteraturpris skriver om sex, selvmord og destruktiv ungdom

Grønlands nye forfatterstjerne Niviaq Korneliussen (31) får prisen for romanen «Blomsterdalen».

Niviaq Korneliussen er Grønlands litterære stjerneskudd. Nå er hun også vinner av Nordisk råds litteraturpris. Korneliussen skriver bøkene sine både på grønlandsk og dansk.

Nordisk råds priser for 2021 ble delt ut i København tirsdag kveld. Niviaq Korneliussen er vinner av den prestisjetunge litteraturprisen.

«Niviaq Korneliussen (31) er en tidstypisk og likevel original forfatter, skrev Aftenpostens Aftenpostens anmelder Ingunn Økland om «Blomsterdalen» tidligere i år. Korneliussen skriver om kjønnsidentitet, sex og selvdestruktive ungdommer.

Ifølge Økland er plottet tragisk, men romanen likevel vital, bittersøt og underholdende på sitt vis.

Selv om hun nok er et nytt navn for mange, har juryen hos Nordisk råd kjent til henne lenge. For debutromanen «HOMO Sapienne» (2014) ble hun nemlig nominert til prisen hun nå vinner.

Delt ut siden 1962

To norske forfattere var nominert til årets litteraturpris. Vigdis Hjort med «Er mor død» og Lars Amund Vaage med «Det uferdige huset».

Litteraturprisen er den eldste av Nordisk råds priser. Den ble delt ut for første gang i 1962. Blant tidligere vinnere finner man blant andre Tarjei Vesaas, Jon Fosse, Dag Solstad og Herbjørg Wassmo.

Fem priser

Det ble totalt delt ut fem priser tirsdag kveld. Dette er alle vinnerne:

Litteraturprisen : « Blomsterdalen» av Niviaq Korneliussen, Grønland.

Filmprisen : « Flukt» av Jonas P. Rasmussen, Amin, Monica Hellström, Charlotte de le Gournerie og Signe Byrge Sørensen, Danmark.

Musikkprisen: Eivør Pálsdóttir, Færøyene.

Miljøprisen: Concito, Danmarks Grønne Tænketank.

Barne- og ungdomslitteraturprisen: «De afghanska sönerna» av Elin Persson, Sverige.

Vinnerne mottar prisstatuetten «Nordlys». De får også med seg 300.000 danske kroner.

Fremme nordisk kultur

Prisene skal vise frem det nordiske kultursamarbeidet. Rådet ønsker også å øke interessen for nordisk litteratur, språk, film og musikk. Miljøprisen belønner innsatser for et bærekraftig Norden.

Kveldens vert var skuespiller Jakob Oftebro. På forhånd sa han følgende om oppgaven:

– Jeg ser frem til å være med på å dele ut Nordisk råds priser i min andre hjemby, København. Prisutdelingen er en helt spesiell anledning til å møte noen av Nordens mest spennende forfattere, musikere, filmfolk og ildsjeler.