Redaktøren sliter i møte med Facebook: – Vi føler oss ikke helt som fri presse

Magasinet Altså velger bort forsider fordi de frykter Facebooks algoritme.

I starten var Facebook og Instagram gull verdt for magasinet Altså. – Så skjedde det noe, sier redaktør Ida Eliassen-Coker.

32 minutter siden

– Vi hadde absolutt ikke vært her i dag uten Facebook, sier Ida Eliassen-Coker.

Hun er ansvarlig redaktør for Altså. Nylig ble Altså kåret til Årets magasin under Mediedagene 2021. Ifølge Eliassen-Cokers er Altså et samfunnsengasjert magasin som handler mest om å være kvinne.