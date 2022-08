Bokanmeldelse: Monoton klagesang

Folkene bak «Ways of Seeing» fikk rett til slutt. Hvorfor vil de da fortelle en offerhistorie?

Skuespillere Ketil Lund og Sara Baban i «Ways of Seeing». Stykket settes opp på nytt på Black Box Teater i Oslo 25.–26. august.

Ingunn Økland Kommentator og hovedanmelder

16 minutter siden

Siden det var et poeng å ramme Frp, må teaterstykket «Ways of Seeing» sies å ha lykkes over all forventning. Ikke bare valgte Tor Mikkel Wara å trekke seg som justisminister da samboeren Laila Bertheussen ble pågrepet og siktet i mars 2019. Daværende minister Ingvil Smines Tybring-Gjedde og tidligere statssekretær Line Miriam Sandberg ble avslørt som deltagere i den konspirerende chattegruppen Hækaveh. Bertheussen selv fikk en dom på ett år og åtte måneders fengsel av Oslo tingrett for angrep mot demokratiet. Hun startet soningen i mai 2022 i Ravneberget fengsel.

Utfallet er kanskje for tvetydig til å sprette champagnen. Men det virker unødvendig bittert å fylle boken «Jeg skulle si storm» med refs og klagesanger. De mange bidragsyterne i denne store artikkelsamlingen er indignert på omtrent samme måte, og de vinkler historien ganske likt.