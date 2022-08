Gorillaz i solnedgang

Gorillaz avsluttet Øyafestivalens første dag med en nostalgisk hitparade.

Gorilaz fullførte oppgaven sin, mener Aftenpostens anmelder.

Eivind August Westad Stuen

10. aug. 2022 23:41 Sist oppdatert nå nettopp

Jeg var omlag ti år da debutalbumet til Gorillaz kom. Husker godt hvordan videoen til «Clint Eastwood» rullet over skjermen, og at jeg og broren min fikk CDen av foreldrene våre. Det er ikke all musikk man hører som barn som blir sittende, men akkurat Gorillaz ble. Kanskje fordi det ikke ligner veldig på noe annet.

Og nå skal det animerte konseptbandet avslutte første dag av Øyafestivalen. Her er det all grunn til å glede seg.