Kåring: Årets beste film er et følsomt knyttneveslag

Vi har lagt bak oss et utfordrende år for kinoene, men likevel har året servert mange store filmopplevelser.

Filmåret 2021 har også budt på noen hyggelige overraskelser.

2021 var et utfordrende år for norske kinoer. Første halvdel var preget av nedstenging, pandemi, smittevern og plassbegrensninger. Pandemien er dessverre ikke over. Den setter dermed fortsatt sitt preg på kinobesøket.

Aftenpostens kulturredaksjon har tatt et tilbakeblikk, og konkluderer med at året likevel har servert oss mange gode filmopplevelser. I denne listen summerer vi opp filmene som har gjort det sterkeste inntrykket på oss. Heldigvis er de aller fleste av dem tilgjengelig på strømming.