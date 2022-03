En herlig ferd tilbake til Ibsens ungdomsflopp

«Sancthansnatten» ble pepet ut på premieren i 1853. Nå åpner Ibsenmuseets nye scene med en morsom kopi av datidens teater.

Jonas Hoff Oftebro og Dagny Backer Johnsen er overraskende romantiske som unge elskende i 1853. Bak lurer Per Christian Ellefsens nisse.

Nationaltheatrets oppsetning av «Sancthansnatten» er en deilig gave til alle teaternerder. Forestillingen er nemlig laget akkurat som på Ibsens tid.

Og hva skjer da? Jo, teateret blir mer teatralt. Det er store fakter der hver en bevegelse har en betydning. Hånden på pannen for overrasket. Flat hånd ved munnen for å si en hemmelighet. Det gir et tredelt språk: Ibsens replikker, de store bevegelsene – og den mer nyanserte mimikken.