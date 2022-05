Går sine egne veier – og treffer

Sharon Van Etten lykkes med mer neddempet popmusikk også.

Sharon Van Etten viser seg igjen som en kompromissløs popartist, mener vår anmelder.

Eivind August Westad Stuen

8 minutter siden

Sharon Van Ettens «Remind me tomorrow» var i mine ører et av de sterkeste slippene fra forrige tiår. Den amerikanske sangeren har lenge markert seg som en særegen låtskriver, og med platen i 2019 skapte hun et spesielt sterkt verk.

Nå, tre år og en pandemi senere, er hun tilbake med sitt sjette album. «We've been going about this all wrong» viser at Van Etten fremdeles er en kompromissløs popartist.

