Når maskiner lærer av mennesker, blir de ofte fordomsfulle. Et Wikipedia-prosjekt vil løse problemet.

Til nå har kunstig intelligens (AI) ofte videreført menneskelige fordommer. Nå vil forskere bruke maskinene til å redusere vår ubevisste diskriminering.

De som skriver Wikipedia-artikler er stort sett menn. De skriver også desidert mest om menn. Forsker Angela Fan vil gjøre noe med det.

Se for deg at du tilhører en minoritet i samfunnet og at du skal søke jobb. Men så blir jobbsøknaden sortert vekk av en kunstig intelligens, også kalt AI. At slike ting skjer, er vel dokumentert: