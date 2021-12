Anmeldelse av «The Tragedy of Macbeth»: Nådeløst om nakent maktbegjær

Denzel Washington og Frances McDormand går dypere inn i maktbegjærets korrumperende effekt i denne filmversjonen av «Macbeth».

Denzel Washington og Frances McDormand i rollene som Macbeth og Lady Macbeth.

Kjetil Lismoen

Nå nettopp

Shakespeares skotske skuespill er filmatisert 25 ganger, av blant andre storheter som Orson Welles og Roman Polanski.

For Welles var kollisjonen mellom ny og gammel religion et sentralt motiv for adaptasjonen, for Polanski var det en måte å bearbeide sin egen families blodige tragedie.