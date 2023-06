Årets rockeskuffelse

Produksjonen er stor, men låtene er små fra Queens of the Stone Age.

Josh Homme og hans Queens of the Stone Age svikter på sitt åttende album, «In Times New Roman».

15.06.2023 21:36

Det har alltid vært noe mystisk og forlokkende over lyden av Queens of the Stone Age. Josh Homme med venner har vært det kuleste prosjektet fra de smarteste guttene i rockeklassen. Mystisk, melodisk, mektig og med et jevnt behov for å fornye seg.

Resultatet har vært en sterk diskografi hvor «Songs for the Deaf» og « ... Like Clockwork» stikker seg ut som to av en håndfull klassikere. Selvtilliten har vært enorm hver gang bandet har slengt gitarstroppene over skuldrene og plukket opp trommestikkene.