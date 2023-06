ChatGPT kan sette menneskerettigheter på spill. Det konkluderer ny rapport.

– Forbrukere skal ikke være prøvekaniner for ny teknologi, mener Forbrukerrådet.

Norske politikere og myndigheter må være en motkraft til næringslivet på KI-feltet, sier forbrukerdirektør Inger Lise Blyverket.

20.06.2023 09:51

To måneder etter at OpenAIs ChatGPT ble rullet ut, hadde tjenesten over 100 millioner brukere.

ChatGPT og andre tjenester som bruker samme teknologi, blir integrert i stadig flere plattformer og verktøy. Debatten går. Noen kaller KI en eksistensiell trussel.