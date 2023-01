Alec Baldwin er siktet for uaktsomt drap

Skuespiller Alec Baldwin er blitt siktet for uaktsomt drap på filmfotografen Halyna Hutchins i 2021. – Dette er justismord, tordner Baldwins advokat.

Skuespiller Alec Baldwin er siktet for uaktsomt drap på filmfotografen Halyna Hutchins. Hendelsen skjedde under innspillingen av filmen «Rust» i oktober 2021.

19.01.2023 18:26

Halyna Hutchins var kamerasjef under innspillingen av westernfilmen «Rust» i New Mexico og døde da hun ble truffet av en kule som Baldwin avfyrte fra et rekvisittvåpen.

Etterforskningen av saken er nå ferdig, opplyser statsadvokat Mary Carmack-Altwies.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn