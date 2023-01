Dagens quiz: Fredag 20. januar 2023

I hvilken TV-serie hadde Siw Anita Andersen rollen som Målfrid?

19.01.2023 19:30

1. P4 kunngjorde nylig at Atle Antonsen returnerer til radioprogrammet sitt. Hvilket radioprogram?

2. Hvilken norsk fotballspiller gikk nylig fra Nordsjælland til Benfica?

3. Hva heter Belgias dronning, som feirer 50-årsdag i dag?

4. Hvor ligger de langerhanske øyer?

5. Hvilket keiserdømme dekket mesteparten av det sentrale Europa fra 962 til 1806?

6. Hva heter den første boken i Det nye testamente?

7. I hvilken TV-serie hadde Siw Anita Andersen rollen som Målfrid?

8. Hvilket ord på k brukes om det lette hestekjøretøyet på to hjul som var utbredt på starten av 1900-tallet?

9. Hvilket selskap ble etablert i 1997 av amerikanerne Marc Randolph og Reed Hastings, som ville satse på salg og utleie av DVD-er pr. post?

10. Hva er en vanligere betegnelse for det meget giftige stoffet arsentrioksid?



Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn