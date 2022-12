Kultur Musikkanmeldelse En perle av en låt fra serien FLUS

Fredagslisten: Kjente navn som Isah, Musti og Sondre Lerche imponerer med nye slipp. Men mer hard rock fra avdankede stjerner trenger vi kanskje ikke?

Andrew Mukuria

2. des. 2022 06:29 Sist oppdatert 7 minutter siden

Den kjente rapperen har ikke gitt ut album på fire år, men slipper nå en singel fra soundtracket til spillserien «Need for Speed». Det er klassisk Rocky med en beat som blir noe mørkere mot slutten. Ingen spennende linjer, men det høres unektelig Rocky ut. Det blir spennende å se om dette er et pek om at det er et album i emning, eller om han forsvinner fra Jordens overflate igjen.