Pedofili-anklager mot Foucault splitter akademia

Kan man skille person og fag i striden om Michel Foucault? Akademikerne er uenige.

I 1977 signerte den franske filosofen Michel Foucault et opprop for å avkriminalisere pedofili. Nå debatteres det om Foucaults engasjement preger hans mest sentrale verker.

16 minutter siden

Denne uken skrev Aftenposten om ny kritikk rettet mot den anerkjente og omstridte filosofen Michel Foucault. Litteraturprofessor ved NTNU, Martin Wåhlberg, mener positive holdninger til pedofili gjennomsyrer sentrale Foucault-verk.

Michel Foucault var på 70- og 80-tallet del av en innflytelsesrik krets i Paris. De kjempet for avkriminalisering av pedofili. I sin nye bok «Urett» argumenterer Wåhlberg for at Foucaults hjørnesteinsverk «Seksualitetens historie» bygger på teorier som forsvarer «seksuelle relasjoner» mellom barn og voksne.