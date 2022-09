Mike Tyson protesterer kraftig på TV-serie om livet hans

Det er lang tradisjon for å dramatisere livet til levende og døde kjendiser. Stjernene som portretteres av Hollywood, er ofte fullstendig rettsløse.

Trevante Rhodes i rollen som Mike Tyson i TV-serien «Mike». I sosiale medier har skuespilleren den siste tiden måtte forsvare seg mot fans av Mike Tyson som helst skulle sett at serien ikke ble laget.

Mari Glans-Doré

LOS ANGELES (AFTENPOSTEN): «Hulu stjal livshistorien min og har ikke betalt meg en krone. For deres øverste ledere er jeg bare en n****r de kan selge til høystbydende.»

Det skrev Mike Tyson på Instagram tidligere i sommer. Kraftsalven kom i forbindelse med strømmetjenestens lansering av «Mike», et nytt dokudrama som tar for seg boksestjernens liv og karriere. Tyson er en av mange kjendiser som har måtte tåle at Hollywood lager underholdning av privatlivet deres, uten noen form for tillatelse eller kompensasjon.