Bokanmeldelse: En dæsj smart samfunnsrefs

Humorist Javad El Bakali har en fantastisk observasjonsevne for menneskelige svakheter, men er fortsatt best på Instagram.

Javad El Bakali fra Haugenstua i Oslo er komiker og mest kjent fra sin konto @utlending.memes på Instagram og tiktok.

Mari Grydeland Bokanmelder og forfatter

9 minutter siden

«Dette er nordmenn» er en bok i sjangeren jeg kaller «moroprosa» eller «bokbransjen kapitaliserer på et veldig morsomt menneske som har gjort så stor suksess i et annet univers, at salget går av seg selv».

Ikke at det er noe galt i det. Særlig ikke når det mennesket man presenterer i bokform er veldig, veldig morsomt, og tilfører noe nytt og friskt til din lokale bokhandelkjede.