Forfatter og feministikon Fay Weldon er død

Den britiske forfatteren Fay Weldon er død, 91 år gammel. Hun etterlater seg et imponerende litterært livsverk.

Forfatter Fay Weldon i Norge i 2013 for å snakke om selvbiografien «Auto da Fay». Foto: Heiko Junge / NTB

04.01.2023 17:34 Oppdatert 04.01.2023 18:05

Det er hennes sønn Dan Weldon som bekrefter dødsfallet overfor The Guardian. Agenten Georgina Capel opplyser til The New York Times at hun døde fredelig.

Weldon ble født i en landsby i Worcestershire i 1931 og tilbrakte de første årene på New Zealand, hvor faren hennes var lege. På slutten av andre verdenskrig vendte hun tilbake til England. Hun begynte å skrive som tekstforfatter i reklamebyrå og debuterte som romanforfatter i 1967.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn