Te, småprat og endetid

Fire damer snakker og smører seg inn med solkrem mens jorden går under.

Fra venstre Gretelill Tangen, Unn Vibeke Hol, Vivi Sunde og Marit Østbye i «Ensom flukt».

18.03.2023 09:00

Tre pene damer over 70 år drikker te i en inngjerdet hage i sommersolen og snakker om alt og ingenting. En fjerde dame ser dem gjennom gjerdet og kommer ubedt inn.

Hun, inntrengeren, er tilsynelatende den eneste som er klar over hva som skjer når ozonlaget forsvinner og alle klimatrusler blir virkelighet. Hun snakker for åpenbart døve ører, iallfall stenger de andre ned mottagerapparatet for alle tegn til informasjon om samfunnsoppløsning og undergang. De de har jo sitt å streve med.