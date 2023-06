Gjenskaper filmklassiker fra 80-tallet: – En antifeministisk film

Var det 1980-tallets kvinnehat som gjorde henne til et monster? Nå får Alex Forrest fra «Farlig Begjær» sin oppreisning i en ny TV-serie.

– Denne gangen er målet å fortelle historien delvis fra Alex’ perspektiv, sier Lizzy Caplan. Hun skal spille Alex Forrest i en nyinnspilling av klassikeren «Farlig begjær» fra 1987. I originalen ble Forrest spilt av Glenn Close.

«I’m not going to be ignored, Dan!»

Med disse ordene skrev Glenn Close seg inn i filmhistorien. Hennes tolkning av den ravende gale Alex Forrest fra filmen «Farlig Begjær» («Fatal Attraction», 1987) gjorde uutslettelig inntrykk på åttitallets kinopublikum.