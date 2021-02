Bruce Springsteens første reklame og «et dyrt ingenting». Her er noen av høydepunktene fra Super Bowl.

Musikerlegenden Bruce Springsteen deltar i en Super Bowl-reklame for første gang.

Bruce Springsteen i kjente omgivelser på scenen i Madison Square Garden i New York. Foto: Brad Barket/Invision / AP / NTB

8. feb. 2021 06:19 Sist oppdatert nå nettopp

Ifølge amerikanske medier har Springsteen selv vært med på å forme reklamens budskap, og laget musikk til den. Reklamen, som er for bilmerket Jeep, har forsoning som tema.

Dette er første gang Springsteen stiller opp i en Super Bowl-reklame. Han har til nå vært kjent for å sjelden stille opp i reklamer. I en kritisk kommentar kaller The Washington Post Springsteen en parodi på seg selv etter at han stilte opp for Jeep.

Reklamen er blant annet filmet i Lebanon, Kansas, like ved USAs geografiske midtpunkt.

– Det er ingen hemmelighet at det har vært vanskelig å finne middelveien i det siste, mellom rødt og blått, tjener og borger, frihet og frykt. Vi trenger midten, sier Springsteen.

Reklamen knytter seg dermed opp mot president Joe Bidens budskap, som har vært nettopp forsoning, uten å nevne Biden ved navn. Springsteen deltok også digitalt i pauseunderholdningen under årets Super Bowl.

Slik var Will Ferrels oppgjør med Norge

Reklamene under Super Bowl er en kjent tradisjon. Flere kjendiser enn Springsteen stilte opp. Michael B. Jordan var med i en reklame for Amazons digitale assistent Alexa, og filmstjernen Timothée Chalamet spilte sønnen til Edvard Saksehånd i en reklame for Cadillac.

I forkant av arrangementet har Will Ferrels opptreden i en reklame for General Motors fått mye oppmerksomhet, spesielt her i Norge. Ferrel spilte en karakter som hatet Norge fordi det selges flere elbiler pr. innbygger her enn i USA.

Reklamen ser du her:

«Et dyrt ingenting»

Den amerikanske fotballfinalen er ett av USAs største årlige høydepunkter, og samler millioner av TV-seere. I år var pauseshowet ledet av The Weeknd. Artisten spilte noen av sine største hits som «Blinding Lights» og «I Feel It Coming».

Han spilte foran et sammensatt publikum. Det var 25.000 mennesker på stadion i Tampa Bay, Florida. Vanligvis er kapasiteten over 65.000. På grunn av koronarestriksjoner var de tomme setene fylt av 30.000 pappfigurer.

Artisten slet med dårlig lyd, skriver The Washington Post. Selv om det bedret seg underveis, var ikke avisen fornøyd med artistens opptreden. De skriver at han ikke var i sitt rette element. The Chicago Tribune er strengere. De kaller artistens opptreden «et dyrt ingenting».

The Weeknd sto for pauseshowet under årets Super Bowl. Foto: Brian Snyder / Reuters / NTB

Pauseshowet under Super Bowl pleier å være spektakulært. Slik ble det i år også, selv med tommere tribuner. The Weeknds dansere hadde bandasjerte ansikter. Bandasjene er et visuelt element som artisten har hatt med seg i en lengre periode. I et intervju med Variety sier artisten selv at bandasjene skal reflektere over den absurde Hollywood-kulturen, der folk manipulerer sitt eget utseende for å bli anerkjent.

Du kan se hele pauseshowet her:

Under hiten «Can’t Feel My Face», løp The Weeknd gjennom en labyrint av gull. Da filmet han seg selv mens han løp gjennom labyrinten og lette etter utgangen. Slikt får raskt oppmerksomhet på internett. Artistens forvirrede reise gjennom labyrinten ble et meme for situasjoner der du ikke aner hva som foregår, skriver Buzzfeed.

Her er et par eksempler fra Twitter. De er fra Brett S. Vergara, som står bak en podkast om realityserien The Bachelor, og den amerikanske TV-personligheten Ida Tedesco:

«Biden-poet» hyllet kapteinene i kampen mot koronaen under Super Bowl

Den unge poeten Amanda Gorman (22) hyllet arbeiderne som har stått i frontlinjen mot koronapandemien da Super Bowl gikk av stabelen søndag.

Gorman fremførte et poetisk verk om forsoning da Joe Biden ble tatt i ed som USAs 46. president i januar. Søndag var hun tilbake på den store scenen da hun var del av underholdningen under Super Bowl.

Poeten Amanda Gorman ble verdenskjent da hun opptrådte på Joe Bidens innsettelse. I helgen hedret hun dem som har stått i frontlinjen under pandemien. Foto: Erin Schaff / Pool The New York Times / NTB

I sitt dikt hyllet Gorman en lærer, en helsearbeider og en marineveteran.

– I dag hedrer vi våre tre kapteiner, for deres innsats i en usikker tid, sier Gorman i innslaget, som er delt av NFLs Twitterkonto.