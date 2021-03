Fra venstre: 1) 1500-talls maleriet «Portrett av en ung mann som holder en medaljong» av Sandro Botticelli. Verket ble solgt på Sotheby's i New York i år. 2) «Curse of the Harpy» av Oda Iselin Sønderland (2019). 3) Shinichi Sawada: «Untitled, 115» (2006-2010). 4) «Fire steg» av Oda Iselin Sønderland (2020) Foto: Collage