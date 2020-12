Redningspakke på 15 milliarder dollar til amerikansk kulturliv

USAs hardt pressede kulturliv får 15 milliarder dollar i koronastøtte. For mange kulturaktører kommer redningspakken som et siste håp om overlevelse.

Teatrene på Broadway har vært stengt siden mars. Nå kan de søke krisestøtte fra en pott på 15 milliarder dollar. NTB

Nå nettopp

Denne uken godkjente kongresslederne en total pakke på 900 milliarder dollar for å holde hjulene i gang. Inkludert er 15 milliarder dollar øremerket landets hardt rammede kulturliv, skriver The New York Times.

Private konsertarrangører, produsenter, teatereiere og museer kan nå få støtte. Offentlig drevne institusjoner og børsnoterte selskaper kan ikke søke fra potten.