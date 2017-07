Satser 49 mill. på innkjøp fra kvinnelige kunstnere

Stiftelsen har kjøpt inn et maleri av den kjente, tyske kunstneren Hanna Höch (1889–1978) til en pris av 12 millioner kroner, og en skulptur av den britiske kunstneren Barbara Hepworth (1903–1975) til en sum av 37 millioner kroner.

Sparebankstiftelsen satser bevisst på innkjøp av kvinnelige kunstnere.

– Gjennom flere år har vi ønsket å prioritere kvinnelige pionérer og avantgardekunstnere og har kjøpt inn sentrale arbeider av Lena Cronqvist, Sonja Ferlov Mancoba, Irma Salo Jæger, Gabriele Münter og Louise Bourgeois. Dette er noe vi gjør fordi vi ønsker å bidra til å rette opp en skjevhet i de offentlige samlingene. Alle verkene i stiftelsens samling lånes ut til norske kunstmuseer, sier kunsthistoriker Oda Wildhagen Gjessing i Sparebankstiftelsen.

– Vil du si at de offentlige kunstsamlingene i Norge har forsømt seg når det gjelder innkjøp fra kvinnelige kunstnere?

– Det er jo slik at det gjennom de siste 30–40 årene er gjennomført mye grunnforskning og omfattende kunstsosiologiske undersøkelser på kvinnelige kunstnere, men at dette kanskje ikke har fått så store konsekvenser for museenes innkjøpspolitikk. Så her ønsker vi å bidra til å gjøre en forskjell.

Skal vises på Høvikodden

Skulpturen av Hepworth ble innkjøpt hos Christies i London sist mandag.

Hepworth er blant de helt sentrale skulptører i forrige århundre, og i en norsk kontekst er det relevant å se henne i sammenheng med billedhuggeren Aase Texmon Rygh.

– Vi låner ut skulpturen til Henie Onstad Kunstsenter der den passer godt inn fordi de har både Texmon Rygh og Henry Moore i sin samling. Britiske Moore var Hepworths samtidige, de var venner og kolleger, men Hepworth kom, ufortjent, litt i skyggen av ham, sier Gjessing.

Samarbeidet med FNs tidligere generalsekretær

Skulpturen Curved Form (Bryher II) er fra 1961 og er over to meter høy. Den hører til Hepworths «Single Form»-serie som hun arbeidet med fra 1930-tallet og resten av karrièren. Denne serien, og spesielt dette verket, er intimt forbundet med Dag Hammarskjöld, som var FNs andre generalsekretær.

De to utviklet et nært vennskap og Hammarskjöld samlet på arbeider av Hepworth, og fra 1956–1961 brevvekslet de blant annet om muligheten for at hun kunne lage en monumental skulptur til plassen foran FN-bygningen i New York. Bryher II er utgangspunktet for verket foran FN-bygningen.

Dette er det første verket av Hepworth i Sparebankstiftelsens kunstsamling.

– Meg bekjent finnes det ingen verk av henne i norske offentlige samlinger etter at Stavanger Kunsthall solgte sin skulptur for tre år siden, sier Gjessing.

Forholdet mellom mor og barn

Maleriet av Hannah Höch er fra 1922. Hun var en av de såkalte surrealistiske dada-kunstnerne og en av Kurt Schwitters nære venner.

Om innkjøpet forrige uke, sier Gjessing:

– Det er svært, svært sjelden denne typen verk omsettes. Verkets motiv har en personlig og egentlig tragisk referanse til Höchs liv og turbulente forhold til kunstneren Raoul Hausmann.

– De innledet et forhold i 1915 og avsluttet det for godt i 1922. Mens Raol og Hannah var sammen, var han samtidig gift og hadde også en liten datter. Hele tiden ønsket og håpet Hannah at han skulle gå fra sin kone, noe han aldri gjorde. De to ønsket å få barn sammen, men Hannah ville ikke så lenge han ikke skilte seg. Hun ble likevel gravid to ganger, og tok abort i 1916 og 1918, forteller kunsthistorikeren.

– Vil tette hull

Gjessing sier at den overordnede begrunnelsen for å satse på kvinnelige kunstnere er at stiftelsen ønsker å tette hull i de offentlige samlingene.

– Vi ønsker å bidra med noe annet enn det som alt er tilgjengelig i museenes samlinger, sier kunsthistoriker Oda Wildhagen Gjessing.

