– Fra et norsk perspektiv er dette en balletthistorisk begivenhet. Vi er en bitte liten ballettnasjon, så dette er veldig oppløftende, sier Toini Kristensen, tidligere leder for ballettutdannelsen på KHiO. At en norsk danser utmerker seg i et av verdens ledende ballettkompanier, er ikke hverdagskost.

Bare 16 år gammel satte Gina kursen for London og videregående studier på The Royal Ballet School, og siden 2013 har hun vært fast i dansekompaniet. Nå har hun rykket opp i hierarkiet.

– Har hatt et kjempebra år!

– Jeg vet ikke om det var et sjokk eller ikke, for jeg har hatt et kjempebra år og fått mange roller, Arabisk i Nøtteknekkeren, Syrinfeen i Tornerose og Rubies i Jewels – en av hovedrollene. Derfor tenkte jeg at dette var året jeg måtte pushe og håpe på forfremmelse, sier Gina på telefon fra Brisbane i Australia. Der har hun vært på to ukers turné med kompaniet og danset Winter’s Tale og Woolf Works.

– Rent praktisk betyr forfremmelsen lønnsforhøyelse, og at jeg har rykket opp ett trinn fra Artist til First Artist, sier Gina.

The Royal Ballet er svært hierarkisk bygget opp, med fem nivåer. Principal dancer er den høyeste graden.

– Jeg er fortsatt i corps de ballet – den store gruppen. Men neste hakk er å være solist, og jeg vil helt til toppen. Dette er for tøft til at jeg bare gjør det for moro, sier den norske 21-åringen.

Begynte som snøfnugg i Nøtteknekkeren

Som åtteåring danset hun sin første rolle som lite snøfnugg i Nøtteknekkeren i Den Norske Opera & Ballett. Noen år senere fikk hun hovedrollen Lille Clara.

Etter ballettlinjen på Ruseløkka, hevdet hun seg i den internasjonale ballettkonkurransen Prix de Lausanne og takket ja til videregåendeplass ved The Royal Ballet School i London.

Sesongen i London har vært hard. Nå skal hun slappe av litt.

– Sesongen er så tøff at man må ta seg litt fri. Jeg er kjempefornøyd, men vil ikke stoppe her. Jeg er fortsatt ung og veldig sulten!

Det hjemlige ballettmiljøet synes det er stor stas at Gina gjør det så bra. Ikke siden norske Gerd Elly Larsen, som var solist og ballettmester i Royal Ballet i en årrekke fra 1944, har en kvinnelig, norsk danser utmerket seg i The Royal Ballet.

Ballettsjefen er stolt

– Vi er veldig stolte av henne, sier ballettsjef i Den Norske Opera & Ballett, Ingrid Lorentzen.

– Det som er spesielt, er at Gina gjør det veldig godt i kompaniet, at de satser på henne, og at en norsk jente har gjort denne reisen. At hun fikk sin forfremmelse nå, var ikke uventet, for jeg vet at ballettsjef Kevin O’Hare er begeistret for det hun har gjort i kompaniet, sier hun.