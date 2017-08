1 2 3 4 5 6 Prebz og Dennis: The Movie

På den norske delen av Youtube er Prebz og Dennis kongene på haugen, med over 230.000 følgere. De holder liveshows for hundrevis landet rundt. Nå har de vokst seg store nok til å fylle kinolerretet.

Spørsmålet er om det var en god idé. Det er nemlig lite i denne filmen som ikke kunne blitt gjort minst like bra på Youtube.

For Prebz og Dennis: The Movie er åpenbart laget for blodfansen, og fem timer lange køer til førpremièren i Tromsø vitner om at prisen for en kinobillett ikke skremmer bort de unge hordene.

Men for alle andre – og særlig dem med noen år på baken – vil filmen neppe vekke mange positive følelser, annet enn gleden over at filmen knapt varer lenger enn halvannen time.

Balleslag på balleslag – men stort sett barnevennlig

Filmen følger ikke én historie, men er heller en serie sketsjer og utfordringer som Preben Fjell og Dennis Vareide må gjennomføre, med varierende hell.

Som en komedie er Prebz og Dennis-filmen langt fra nyskapende: Den hverdagslige «prankingen», og utfordringene som varierer fra det nedverdigende til det smertefulle, minner mest om MTV-humor fra nitti- og tidlig på totusentallet.

Youtube-stjernene ligner i det hele tatt mer på Jackass og Punk’d, enn Bård og Harald. Man kan velge å se på det som positivt: at norsk humor er i utvikling og når yngre målgrupper enn Side om side og Linn Skåber gjør.

Problemet er at humoren i Prebz og Dennis: The Movie blir for oppstilt og gjennomregissert, mens den forsøker å fremstå som spontan. Resultatet blir derfor svært ofte at filmskaperne føler behov for å gjøre slag i ballene til en punchline. Bokstavelig talt.

Latteren sitter løst den første gangen. Etter balleslag (og -støt!) nummer syv og oppover, er det åpenbart at hovedpersonene trenger infantile nødløsninger for å redde humorflyten.

Martin Schanche som stadig mer irritert kjørelærer og det påfølgende bilracet, er god underholdning. Men det blir altfor lange perioder uten latter i salen til at Prebz og Dennis: The Movie skal fungere som komedie.

Sterk kamp mot egen overvekt

Når det er sagt, lurer det derimot en langt mer spennende film like under overflaten.

Prebz og Dennis: The Movie vaker nemlig i en gråsone mellom dokumentar- og realitysjangeren, og øyeblikkene der hovedpersonene slipper maskene sine, er blant de heller få høydepunktene.

Prebz’ symbolske og fysiske kamp mot egen overvekt er sterk. Når han blir utfordret til å gå opp Ulriken med en sekk på 60 kilo – tilsvarende vekten han har mistet – får vi virkelig se mennesket bak Youtube-personligheten.

Både det og hintene til Dennis sitt sykehusopphold, vitner om at dette kunne blitt et godt innblikk i den nye mediehverdagen som Prebz og Dennis har vært med på å skape – og hvordan disse unge mennene takler det.

Men i stedet for å fremheve det menneskelige, lar regissør Kaspar Synnevaag de svært sympatiske guttene Preben Fjell og Dennis Vareide slippe unna, til fordel for de tamme påfunnene til karakterene Prebz og Dennis.

Det taper både publikum og filmskaperne på.

Kunne vært bedre som dokumentar

Barn og unge som higer etter mer Prebz og Dennis-materiale – som det sannsynligvis er veldig mange av – får kvoten sin oppfylt.

Det betyr derimot ikke at et kinofilmbudsjett var nødvendig: Dette kunne hovedpersonene gjort minst like morsomt på egen hånd, og i stedet publisert det på Youtube.

I åpningen av filmen sier Dennis til anmelderne i salen at «for oss er en treer en sekser.» I så fall kan jeg gratulere dere med toppkarakter!

For alle andre betyr det dessverre bare at Prebz og Dennis: The Movie er en litt skuffende komedie.