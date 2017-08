1 2 3 4 5 6 Gabrielle

Publikum samler seg raskt sammen inne i teltet, og begynner å hoie så snart lyden fra konserten i nærheten ebber ut.

Når de første tonene i «Mer» durer over anlegget, brøler de.

Gabrielle er åpenbart populær. Teltet fylles raskt til randen av feststemte mennesker, som blir dratt mot rytmene og den tunge bassen. «Mer» lyder mer som powerpop i denne settingen.

Musikken har i det hele tatt et mer rocka uttrykk live, med tunge gitarriff og heftig bass. Det skaper mer dynamikk, noe som gjør seg i de enkle komposisjonene.

Gabrielle har en evne til å skape liv og stemning

Gabrielle slo for alvor gjennom med låten «Ring meg» tilbake i 2011. En sang du sikkert har hørt.

Siden den tid har det kommet et par album, mens hun i år gjør et prosjekt hvor hun slipper en singel i måneden. Det later til å fungere bra, ifølge lyttertallene på Spotify.

Bergenseren skaper catchy elektropop som maser seg inn i hjernebarken, enten du vil eller ikke. Det er fengende, om enn noe intetsigende. Selv om det tidvis blir litt vel formulaisk, har Gabrielle en svært god evne til å skape liv og stemning blant de stadig flere oppmøtte.

Hun er scenevant, og bruker konserten til å hoppe rundt og leke seg med vokallinjene.

Videoanimasjoner går over flere skjermer bak henne, og bidrar til helhetsopplevelsen.

Monica Strømdahl / Aftenposten

Tunge gitarriff og anmassende synth sluker resten

«Vekk meg opp», en av singlene fra tidligere i år, kommer tidlig i settet. Den skaper allsang og rytmisk klapping. Slikt er alltid gøy.

Et annet fint øyeblikk er låten «De beste», som blir dedikert til publikumet. En sukkersøt låt som skaper enda mer liv og røre. Og selvfølgelig mer allsang, denne gangen med instrukser.

Det hvitkledde bandet holder seg hovedsakelig i bakgrunnen, men gjør en god jobb med å få låtene til å funke live. Anmassende synthlinjer, tunge gitarriff, og bass som tidvis sluker resten av instrumentene. Vi blir også servert noen stilige gitarsoloer.

Dessverre er lydbildet noe grøtete, og det er ikke alltid like lett å høre hva enkeltinstrumentene holder på med.

Monica Strømdahl / Aftenposten

Gabrielle anno 2017 i fokus

Heldigvis skinner Gabrielles stemme gjennom, og holder på grooven.

Det tidligere materialet hennes blir slått sammen i en mashup, hvor en snutt fra nevnte «Ring meg» har publikum på laget hele veien.

Men det er Gabrielle anno 2017 som står i fokus denne kvelden. Et mer modent uttrykk, drevet av talent og sterk publikumskontakt.

Det kan allikevel bli litt mye; konserten føles iblant litt som et russetreff. Men et medrivende et, som slår rekord i allsang og dans for Øya så langt. Uansett, bangeren «5 fine frøkner» i en ekstatisk versjon avslutter ballet på et toppunkt, og viser at dette er mer enn bare sukkerspinn.