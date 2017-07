Sommeren 1993 er deLillos nesten ferdige med å spille inn albumet som skulle bli deres store gjennombrudd. Det skjedde i et studio i Tromsøgata ved Sofienbergparken i Oslo.

Produsent Kyrre S. Fritzner hadde akkurat oppdaget Teenage Fanclub, og var overbegeistret for gitaristene som hamret løs på elgitaren som om det var en kassegitar.

Det var starten på «Neste Sommer».

– Han hadde bestemt seg for at deLillos nå var ferdige med kassegitaren, og at vi bare skulle ha elgitar, forteller Lillo-Stenberg.

Lars Lillo-Stenberg tok imot oppfordringen og gikk hjem for å skrive det som ble verset på én av Norges mest ikoniske sommerlåter. Resultatet ble ikke klinisk fritt for kassegitar, men «Neste sommer» fikk likevel sin plass i norsk musikkhistorie.

Vi har dette ene livet

Resten skjedde veldig fort. Fritzner kom med refrenget og bitene falt på plass. Lars Lillo-Stenberg kastet sammen en positiv tekst i sofaen. Sangen måtte bare gjennomføres.

– Den første linjen i refrenget minnet meg om en gammel Grand Prix-låt. Rimet var litt tåpelig, og jeg tenkte at vi egentlig ikke kunne leve med det.

Den ble aldri endret, og er en av få deLillos-tekster som bare er positive. Neste sommer fyller den musikalske nasjonalskatten 25 år.

– «Neste sommer» og «Smak av honning» er jo også de mest populære låtene vi har, så det er pussig at vi ikke bare gikk for positiviteten, sier Lillo-Stenberg.

Både Lars Lillo-Stenberg og Lars Lundevall ler litt av tanken. Kanskje ville deLillos vært enda større om de bare sang om sommer og lykke hele tiden.

Resten av musikken er preget av melankoli.

– Selv om mange blir glade av å høre på deLillos, er det egentlig mye melankoli og tristhet i de aller fleste tekstene. Vi har dette ene livet og må slå oss til ro med hvordan det ble, sier Lillo-Stenberg.

Kolstad, Tom

Nostalgibegrepet må gi slipp

Melankolien kommer ofte frem i naive og enkle ting. Som å være tøff i pysjamas, eller når lekehesten «Harpar» blir stjålet på det foreløpig siste albumet, La oss bli fri fra all nostalgi.

– Vi er alle et resultat av hva vi har opplevd gjennom livet. I en tid med store omveltninger og stopper man kanskje opp og lurer på om dette er bedre enn det vi hadde før, sier Lillo-Stenberg.

Sommeren 2017 sitter de utenfor en kafé på Grünerløkka, ikke langt unna Foss videregående skole, der Lars Lillo-Stenberg lagde den første utgaven av det som ble deLillos.

– Jeg var én av dem som satt i skolegården her og spilte Neil Young på kassegitar. Det var ikke så mange av oss.

De snakker gjerne om det som har skjedd før, men de mener at nostalgibegrepet blir brukt feil. Det handler om å etterligne fortiden, ikke om å se på den.

– Hadde vi bare gjort som vi gjorde på Suser av gårde, ville det vært nostalgi. Vi prøver å bevege oss fremover, sier Lundevall.

Kolstad, Tom

Til Frognerseteren med KORK

I sommer spiller de på flere festivaler. deLillos har fortsatt en rolle i musikken, selv om de ikke kjenner på det samme slektskapet til musikken rundt seg som de gjorde før.

– I dag er det jo nesten ikke gitar i popmusikken lenger. Da vi vokste opp gikk det nesten ikke an å tenke på musikk uten gitar.

Da de får spørsmål om hvilken musikk de hører på nå, tenker de seg litt om. Fleet Foxes’ nyeste album, Crack-Up, kommer opp, men de nevner ikke så mye mer. Ved nabobordet jubler en ung jentegjeng for noe helt annet enn artistenes nærvær.

I august gjør deLillos noe nytt. Da spiller de sammen med Kringkastingsorkesteret på ferske Frognerseteren Amfi.

Går det bra, reiser de på turné i landet for å spille med andre symfoniorkestre. Da må både orkesteret og deLillos tilpasse seg. I dag er det umulig for dem å forutsi hvor bra det blir.

– Vi må bli en del av KORK og KORK må bli en del av oss, sier Lillo-Stenberg.

De vil fortsatt prøve nye ting, forteller de når kaffekoppen settes på bordet. Nå er deLillos jobben og livet.

– Arkitekter eller fotografer som er 55 får aldri spørsmålet om når de skal gi seg. Vi har for lengst gitt opp ideen om at det å spille i band er noe man gjør i 20-åra for å sjekke opp damer, sier Lillo-Stenberg.

– Vi spøkte i forkant av det forrige albumet om at vi skulle spille inn et helt album på instrumenter vi ikke kan, forteller Lillo-Stenberg.

– Det lover jeg at vi skal gjøre! Da er det snakk om å spille på xylofon, trekkspill og tuba, legger Lundevall inn.

Kolstad, Tom

Drømmen om en perfekt låt

I 1995 ble deLillos’ tiårsjubileum feiret på NRK. Allerede da ble de spurt om når de ville gi seg.

Da svarte Lars Lillo-Stenberg slik du er vant med å se ham. Blikket som veksler mellom bakken og journalisten, og en forsiktig forklaring om at han sitter med en trang etter å skrive den perfekte låten.

I dag, 22 år senere, er han fortsatt forsiktig, men han er blitt bedre på å se folk i øynene når han forteller at han fortsatt ikke har skrevet den.

Den trangen motiverer ham ikke i dag. Nå skriver han låter som fungerer.

– Men jeg tror ikke nødvendigvis at jeg kan skrive noe som er bedre enn det jeg allerede har gjort. Vi har vokst opp med låter som var hakket mer fantastiske enn det vi selv har greid å få til. Det er alltid noe å strekke seg mot.