Nobelprisvinnere og stjerneskudd inntar Litteraturhuset

– Hele høsten blir en fest, sier daglig leder Andreas Wiese ved Litteraturhuset.

I dag blir høstens program for Litteraturhuset sluppet. Wiese er strålende fornøyd med programmet, og forteller at Litteraturhuset fikk tak i de fleste store forfatterne de ville ha.

Dette er noen av høydepunktene:

Søndag 20. august kommer Chris Kraus, forfatteren av boka «I Love Dick», som nå også er en TV-serie. Dagen etter kommer Kraus tilbake for å snakke med Siri Hustvedt om kunst og raseri.

Torsdag 24. august kommer den amerikanske forfatteren Colson Whitehead, vinner av årets Pulitzerpris og fjorårets National Book Award.

Nobelprisvinner og jubileumshelg

Mandag 28. august kommer nobelprisvinner Svetlana Aleksijevitsj for å holde foredraget «På leting etter det frie individ». Onsdagen etter skal hun i samtale med Mikael Nydahl.

Onsdag 19. september kommer den indiske forfatteren Arundhati Roy på besøk for å snakke om sin nye Bookerpris-nominerte roman «Ministeriet for den høyeste lykke».

Jubileumshelgen er 5. - 9. oktober. Da blir det premiere på jubileumsforestillingen Den politiske kroppen, med nyskrevne tekster av Edouard Louis, Athena Farrokhzad og Kristina Leganger Iversen, samt musikk komponert av Sandra Kolstad.

I tillegg kommer amerikanske Paul Auster, Jonathan Safran Foer og argentinske Samanta Schweblin.

Feirer ti år

Denne høsten er det ti år siden Litteraturhuset åpnet dørene for første gang.

– Interessen eksploderte fra dag én. Det viste at det var et skjult behov for et slikt hus, der man kan skaffe seg dypere innsikt om bøker og lytte til samtaler om dagens problemer, sier Wiese.

De siste ti årene har huset hatt 2,5 millioner besøkende, og det har blitt arrangert 15.000 møter, ifølge Wiese.

– I den digitale tiden vi er inne i nå, så økes behovet for fysiske møter.

Den daglige lederen forteller at Litteraturhuset er stedet der litteraturen møter samfunnet. På loftet har 500 forfattere og skribenter tilgang til å skrive. I etasjen under er det tilbud til barn og ungdom.

– 90 prosent av barnehagene i Oslo har vært på besøk her og nesten like mange av barneskolene, ungdomsskolene og videregående skoler også.

