Regjeringen foreslår å kutte i pressestøtten i budsjettet for 2018. De vil redusere produksjonstilskuddet til nyhets- og aktualitetsmedier med 25,7 millioner kroner.

Dette vil særlig gå utover aviser som Klassekampen, Dagsavisen, Vårt Land og Nationen.

Samtidig vil regjeringen sette av 7 millioner kroner til innovasjonsstøtte. Dette gir et nettokutt på 18,7 millioner.

Den nye støtteordningen skal være søknadsbasert og særlig fremme journalistisk innovasjon og digitalisering av lokalaviser.

Fakta: Kutt i pressestøtten Dette er fjerde året på rad at regjeringen i sin politiske plattform har sagt at de vil redusere nivået på pressestøtten. I 2013 og 2014 forsøkte daværende kulturminister Thorhild Widvey (H) å kutte i produksjonsstøtten til aviser, men ble nedstemt i Stortinget. I fjor ville nåværende kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) kutte pressestøtten med rundt ti millioner. I statsbudsjettet for 2018 er det foreslått å gi nyhets- og aktualitetsmedier 294,3 millioner kroner i pressestøtte, et nettokutt på 18,7 millioner fra ifjor.

Presseorganisasjoner reagerer kraftig

Både Fagpressen, Norsk Redaktørforening, Norsk Journalistlag og Mediebedriftenes Landsforening er svært skuffet over forslaget.

– Det er uforståelig at kulturministeren ikke lytter til svært tydelige råd fra Mediemangfoldsutvalget og en samlet norsk mediebransje, sier Randi S. Øgrey, administrerende direktør i Mediebedriftenes Landsforening, til Medier24.

NRK-lisensen er foreslått å øke fra årets 2.867,70 kroner til 2.922,7 kroner.

Dette er det samme som Thor Gjermund Eriksen, kringkastingssjef i NRK, ba om.

– Det er et paradoks at mens pressestøtten kuttes med 25,7 millioner kroner, så økes NRKs lisens. Det er vanskelig å se at dette fremmer norsk mediemangfold, sier Øgrey.

V og Krf tar opp kampen

Tre ganger tidligere har stortingspolitikere i Venstre og Kristelig Folkeparti satt ned foten mot kutt i pressestøtten. De er klare til å ta opp kampen for fjerde gang, opplyser Geir Jørgen Bekkevold, kulturpolitisk talsperson i KrF.

– Dette er en sak som skal ligge på bordet til min partigruppe. Mediemangfoldsutvalget kommer med sin stortingsmelding neste år, og det er først da vi kan ta en grundig diskusjon om hvordan endringen bør være, sier Bekkevold.

Terje Breivik, kulturpolitisk talsperson i Venstre, mener også at kutt i pressestøtte er feil vei å gå. Mediemangfoldsutvalget var tidligere i år svært tydelig på at dagens trange situasjon i medie-Norge krever økt innsats.

– Mediebransjen er i en omstilling og i en situajson som er på linje med det oljeindustrien har gått gjennom. Den løses ikke med store kutt, sier han.

Breivik er derimot positiv til forslaget om innovasjonstilskudd.

– Det er en god start i en vanskelig omstillingsprosess. At det finansieres med kutt i pressestøtten, er mindre bra, sier han.

Helleland: – Gammel ordning som ikke fungerer

Kulturminister Linda Hofstad Helleland forsvarer kuttet i pressestøtten:

– Vi gir 300 millioner kroner i produksjonsstøtte til landets aviser, men de fleste får ikke glede av den. 150 millioner går til bare fem aviser. Samtidig har disse fem avisene totalnedgang i opplagstallene. En ordning etablert på 1960-tallet er ikke det vi trenger i dagens digitale mediehverdag. Derfor skal vi redusere produksjonsstøtten og erstatte den med en ny ordning som sikrer nyskapning, innovasjon og bærekraft i mediene, sier hun.

– Det er ingen signaler om å skattelegge Facebook og Google, som er tøffe konkurrenter til norske medieaktører?

– Dessverre er det utfordrende for Norge å finne løsninger alene. Vi kan ikke ha norske særregler, men må samarbeide med våre naboer og EU for å løse dette, sier Helleland.