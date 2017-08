Debatten ble opphetet allerede tidligere i år, etter at syv diktsamlinger fra etablerte forlag ikke nådde opp i Kulturrådets innkjøpsordning for poesi.

Blant poetene som dermed ble utestengt fra landets biblioteker, såkalt «nullet», er Fredrik Høyer. Siden i vår har sceneversjonen av den nullede diktsamlingen Grønlandsütraen vært spilt for fulle hus på Nationaltheatret.

– Ble flau, men mest sint

Poesifestivalen i Larvik, som i helgen arrangeres for andre gang, tar lørdag opp nullede poeters skjebne til konfronterende debatt. Tittelen på arrangementet er rett og slett:

«Hva skjer med de refuserte?»

Hold deg oppdatert: Opplev høstens kulturhøydepunkter før alle andre.

Privat

Poeten Vilde Heggem har takket ja til å møte Arve Kleiva, som er leder for Kulturrådets vurderingsutvalg for lyrikk. Heggems tredje diktsamling, Kjolen, er blant utgivelsene som er veiet og funnet for lett, nettopp av Kleiva og Kulturrådet.

– Jeg ble litt flau, men mest sint. Det er en skam knyttet til å bli nullet, uttalte forfatteren til Klassekampen tidligere i år.

Samtidig poengterte hun at det ikke lenger er mulig å anke avgjørelsene til vurderingsutvalget for lyrikk – og at hun dermed føler seg rettsløs.

– Som et knyttneveslag

Vilde Heggem har ikke vært tilgjengelig for kommentar før hun stiller opp i Larvik. Festivalens prosjektleder, Helle Riis, sier følgende om bakgrunnen for debatten lørdag:

Oktober Forlag

– Tendensen nå er at det er yngre poeter som nulles. Hva skjer med lyrikken her i landet når unge, ekstra sårbare stemmer avvises på den måten? For forfattere er nulling som å få et knyttneveslag rett i mellomgulvet. Den tiltagende nullingen av poeter har vært fremme i mediene, men den er langt fra ferdig debattert, poengterer prosjektlederen.

Til Aftenposten sier Arve Kleiva, Kulturrådets utvalgsleder, at han «er med på» å ta avgjørelsene om hvilke diktsamlinger som får bli med i den offentlige innkjøpsordningen:

– Jeg ser frem til debatten i Larvik. Jeg vil gjerne delta i dialogen og redegjøre for vurderingene som ligger bak utvalgets vedtak.

– Foruten den nullede Vilde Heggem: En hel rekke forfattere deltar på poesifestivalen. Venter utvalgslederen harde angrep?

– Det var en del temperatur i debatten i vår, noe som bare var naturlig. Det jeg håper på nå, er en åpen, konstruktiv samtale om et viktig tema. Likegyldighet rundt poesien er ingen tjent med, svarer utvalgsleder Arve Kleiva.

Grytten, Paus og Skomsvold

Poesifestivalen i Larvik ble startet i fjor. Blant samarbeidspartnerne er Vestfold fylkeskommune, Larvik kommune, Kulturrådet og Stiftelsen Fritt Ord.

Privat

En rekke fremtredende kunstnere deltar på arrangementene fra fredag til søndag. Herborg Kråkevik, Frode Grytten, Ole Paus og Kjersti Annesdatter Skomsvold er blant deltagerne fra Norge.

– Vi er enormt stolte over at vinneren av Nordisk råds litteraturpris 2016, Katarina Frostenson, også kommer til oss. Frostenson sitter i Svenska Akademien, og hun var med på å beslutte at Bob Dylan fikk Nobelprisen i litteratur. Under festivalen skal hun delta på flere arrangementer, fremholder prosjektleder Helle Riis.