KrF vil styrke breddekulturen ved å hjelpe de frivillige

Aftenposten utfordrer partiene på deres kulturpolitikk.

– Det viktigste blir å styrke breddekulturen og frivilligheten innen kulturlivet. Det er viktig å ta vare på det som er tilgjengelige og gratis for alle, sier Geir Jørgen Bekkevold, kulturpolitisk talsmann i KrF, om partiets viktigste saker i kulturpolitikken.

– Mye i KrFs kulturprogram handler om å bevare det gamle – hva med det nyskapende, moderne og provoserende?

– KrF er opptatt av å bevare det gamle, men kunsten skapes og utvikles hele tiden. Når vi vil skape et mangfold, gjelder det også provoserende kunst.

– Også det blasfemiske?

– Det hadde vært veldig oppsiktsvekkende om et politisk parti skulle bestemme kunstneriske uttrykk. Da ville vi nok blitt sammenlignet med stater som vi ikke vil sammenlignes med.

– På hjemmesidene står det mye om frivillighet og lite om kulturlivet for øvrig. Prioriterer dere litt snevert?

– Det er jeg litt uenig i. Mange kulturarbeidere kommer fra frivilligheten. Men vi trenger også gode støtteordninger for det etablerte og profesjonelle kulturlivet.

Fakta: Dette er det viktigste i KrFs kulturpolitikk Å styrke breddekulturen og frivilligheten som styrer den. Gjøre kulturen mangfoldig og frivillig for alle. Øke kunstnerstøtten slik at kunstutøvere ikke trenger å bruke tiden på å lete etter annen inntekt.

– Hva gjør dere for de profesjonelle?

– Vi har prioritert å øke kunstnerstipendene. En gang var kunstnerstipendene på 80 prosent av normal inntekt. Nå er det under 50.

– Hvordan skal dere styrke frivilligheten?

– Det er viktig å sikre at det de får for å drifte organisasjonene, altså grunnstøtten, økes. Nå er mye basert på prosjektstøtte, og vi vet at mange små organisasjoner bruker mye tid på søknader.

– Betyr det at dere vil redusere prosjektstøtten?

– Den vil det alltid være behov for, men ofte blir prosjektstøtten brukt for at frivilligheten skal gjennomføre politiske visjoner. Det vil vi gå bort fra.

– Hva annet kan dere gjøre for frivilligheten?

– Mye gjøres i å øke grunnstøtten, men vi vil også ha momskompensasjon og sikre at frivilligheten får full kompensasjon for det de gjør. Vi kan også forenkle hverdagen for frivillige. Det kreves mye rapportering, og mange organisasjoner er ikke store nok til å håndtere alt det offentlige krever.

– Dere vil «sikre kunstnerisk frihet fra politisk styring og et mangfoldig kulturliv». Hva betyr det, og hvordan skal dere gjøre det?

– Kunstnerisk frihet får man når man gjør det man er flink til. Det er viktig for oss at kunstnerne bruker tiden sin på det kreative fremfor å måtte jobbe med andre ting. Vi ønsker også et mangfoldig kulturliv som er tilgjengelig for folk flest. I dag er ikke kulturskolene tilgjengelige for alle på grunn av kostnaden.

– Men hvor kommer pengene til det fra?

– Dette styrer kommunene, så det er snakk om å overføre og gjerne øremerke midler til dem. Dette er friske penger som ikke skal tas fra noe sted.

– Dere er inne på opphavsrett og åndsverkloven i partiprogrammet, men det står lite konkret. Hva er planen?

– De som lager kunsten skal sikres inntektene. Nå ligger åndsverkloven inne som en sak til Stortinget. Det regjeringen la frem før sommeren ble et stort spetakkel, og kunstnerne følte at de ble frarøvet opphavsretten. Derfor ble behandlingen utsatt, og dette er noe av det første den nye kulturkomiteen skal se på.

– Hvordan skal det fungere i praksis?

– Der har jeg ikke noe konkret å komme med nå, vi må se på innspillene fra ulike kunstorganisasjoner og de som kjøper kunsten, så håper jeg at vi lander på riktig side.

Jan Kjærstad, Nils Bech og Ingrid Olava m.fl. kommer. Aftenposten inviterer til en eksklusiv forsmak på noe av det beste kulturhøsten 2017 har å by på.