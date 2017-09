«What happened to Monday:» Mesterlig skuespillerkunst

1 2 3 4 5 6 What happened to Monday

Tommy Wirkola slo seg opp på samer på drapstokt og nazizombier. Han er en solid actionregissør, og What happened to Monday kan ses på som en ren spenningsfilm.

Wirkola har også, kanskje ikke bevisst, laget en svært ambivalent film. For hva skjer når du innser at skurken har gode poenger, og du får sympati og forstår hennes motivasjon – selv om metodene hennes ikke er vellykket? Det gjør at karakterene som skal være filmens helter og deres motivasjon også kan diskuteres.

Syv søstre

I en nær fremtid er jorden på randen av kollaps. Vi er blitt for mange mennesker. Nicolette Cayman (Glenn Close) innfører ettbarnspolitikk over hele kloden. Alle søsken blir prosessert og lagt i kryosøvn i påvente av en bedre verden.

Et annet sted fødes det identiske syvlinger. Jentene har navn etter ukedagene, altså Monday, Tuesday osv. De holdes skjult, og hver av dem får lov å gå ut en dag i uken. Utenfor leilighetens fire vegger bærer de alle identitetene til Karen Settman (Noomi Rapace).

Opplegget fungerer i 30 år, men så kommer ikke Monday hjem.

Nyansert skuespillerkunst

Filmen er litt treg i startfasen, men midtveis tar den seg opp og spenningen øker. Siste halvdel er en ren actionfylt thriller.

Wirkola bruker god tid på å etablere konseptet. Det er nødvendig. Som publikum skal vi bli kjent med syv forskjellige karakterer som ser like ut, og som spilles av samme skuespiller.

Noomi Rapace gjør en mesterlig oppvisning i nyansert skuespillerkunst. Hun får hjelp av kostymer, men det er mimikken, måten de går og står på, biter negler og blikket som gjør utslaget. Du er aldri i tvil om hvilken ukedag du har med å gjøre.

Ingen helter i en verden av skurker

Wirkola tar dessverre aldri tak i de dystre aspektene ved historien. Hans fokus er først og fremst på actionsekvensene. Historien hadde hatt godt av en regissør som hadde våget å gå litt dypere inn i våre dystopiske fremtidsutsikter.

Overbefolkning kommer til å bli et problem. Klimaendringene påvirker oss allerede. Foreløpig er det få politikere som våger å sette disse to elementene i sammenheng og ta debatten videre.

Glenn Closes karakter tar i bruk brutale metoder for å innføre sin ettbarnspolitikk, men har hun ikke likevel et poeng? Dette burde Wirkola valgt å problematisere. Filmens tema åpner opp for debatt. I stedet blir det en ren spenningsfilm i et univers hvor alle er skurker. Filmens emosjonelle slutt får en besk bismak. Ingen vinner i en verden hvor kloden kneler under menneskets eksistens.