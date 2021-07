Scarlett Johansson saksøker Disney. Årsaken har også skapt konflikt i Norge.

Skuespilleren er ikke fornøyd med hvordan Disney har lansert superheltfilmen «Black Widow». Også i Norge er det steile fronter mellom kinoene og underholdningsgiganten.

Scarlett Johansson spiller tittelrollen i Disneys superheltfilm «Black Widow». Nå saksøker hun underholdningsgiganten.

Amerikanske Deadline meldte om søksmålet først.

Johansson mener Disney har brutt kontrakten dem imellom ved å lansere storfilmen «Black Widow» på kino og strømmetjenesten Disney+ samtidig.

Skuespilleren mener Disney bevisst har styrt publikum mot å se filmen på sin egen strømmetjeneste. Hun mener årsaken er at selskapet heller vil øke egne aksjepriser ved å lokke til seg flere abonnenter, enn at filmen skal gå bra på kino. Dette har gått på bekostning av Johanssons lønningspose, som ifølge Deadline var delvis basert på filmens inntjening på kino.

«Black Widow» har til nå spilt inn snaut 320 millioner dollar på verdensbasis. I Norge er den sett av snaut 50.000 siden premieren 7. juli, til tross for at landets største kinoer boikotter filmen på grunn av Disneys dobbeltlansering.

«Klart brudd på rettigheter»

Disney har ikke kommentert saken overfor Deadline.

Det har derimot Johanssons advokat:

– Det er ingen hemmelighet at Disney slipper filmer som «Black Widow» på strømmetjenestene for å øke aksjeprisene sine, og forklarer det ved å gjemme seg bak koronapandemien, sier advokat John Berlinski i advokatselskapet Kadowitz Benson Torres LLP.

– Men at de ved å gjøre dette ignorerer kontrakten til kunstnerne som har laget filmen, er et klart brudd på deres rettigheter, sier Berlinski videre.

Skapt kinokrig i Norge

Norske kinoer har i lang tid vært i kamp med store Hollywood-aktører, som de mener prioriterer strømmetjenester over kinobransjen.

Norges største kinokjede, NFKino, valgte i forkant av «Black Widow»-premieren å boikotte filmen. Årsaken var at Disney ville lansere filmen på sin egen strømmetjeneste kun to dager etter premieren.

NF kino eier blant annet kinoene Colosseum, Saga, Klingenberg og Ringen i Oslo og Lagunen kino i Bergen.

Kjernen i konflikten handler om hvor lenge kinoene har enerett til å vise nye filmer. Dette kalles kinovinduet, og var før strømmetjenestenes tid ofte begrenset til tre måneder.

– Det er ingen hemmelighet at de gir oss et helt annet tilbud enn hva de har gjort tidligere til samme pris. Hvis kinovinduet kortes ned, skal filmleien, altså prisen vi betaler for å vise filmen, være lavere enn det den er i dag, sa administrerende direktør Jannicke Haugen til Aftenposten i juli.