Verdens strengeste operapublikum buer ut verdensstjerner. Men de elsker Lise Davidsen.

BAYREUTH (Aftenposten): Hissig buing. Heftig jubel. På Festspillene i Bayreuth gjøres ingenting halvhjertet.

Lise Davidsen synger rollen som Sieglinde i en konsertversjon av operaen Valkyrien under Bayreuth-festspillene i sommer.

Maren Ørstavik Anmelder av klassisk musikk

Nå nettopp

Man kunne tenke seg at publikum på Wagnerfestspillene i Bayreuth var litt vennlig innstilt i år, etter at fjorårets festival ble avlyst. Med bare halvfull sal, en deltavariant i kulissene og en hinderløype av korona-checkpoints, føltes det i år som en seier bare å få komme inn i Festspielhaus, Richard Wagners spesialbygde operahus fra 1876.

Men Bayreuth-publikumet er ikke kjent for å være høflige. I aftenkjole og smoking ser de kanskje konservative ut, men de buer høylytt om det er noe de ikke liker, og de tramper like entusiastisk for gode prestasjoner. Nådeløst, men engasjert, og i år var intet unntak.

