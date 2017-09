Raymond Johansen: – Staten overkjører oss

Team URBIS’ «Adapt» vant Statsbyggs arkitektkonkurranse onsdag, men det betyr ikke at vi vet sikkert hvordan Regjeringskvartalet vil se ut.

Vår tids største byggeprosjekt er en kilde for konflikt og lange politiske prosesser.

Her er vinneren: Slik skal det nye Regjeringskvartalet se ut.

Det kommer høylytte protester. I dag kaster også byrådsleder Raymond Johansen (Ap) seg inn i debatten igjen.

– Jeg lurer på hvilke andre byer i Europa som ville gått med på at staten lytter så lite til kommunen, sier en opprørt byrådsleder.

Vanligvis er det kommunen selv som bestemmer over byggeprosjektene som skjer på deres område, men på grunn av størrelsen og mye sikkerhetsgradert informasjon, er det staten som har ansvaret.

Raymond Johansen forventer at staten lytter til Oslo kommune. Men det føler han at de ikke gjør.

– Vi lever i et demokrati selv om staten overkjører oss nå. Vi må bare håpe de er lydhøre, det er ikke så mye annet vi kan gjøre med saken, sier Johansen, som omtaler det planlagte prosjektet som en «steinørken», der det er lite aktivitet etter arbeidstid.

Jan T. Espedal

Ingen garanti for «steinørkenen»

Reaksjonene handler mest av alt om størrelsen: Bygningskomplekset skal huse 5700 arbeidsplasser. Høyblokken skal fortsatt ruve høyest med sine 68 meter, etter at de to øverste etasjene rives og fire nye blir tilføyd.

Størrelsen er en konsekvens av at alle departementene utenom Forsvarsdepartementet skal samles i Akersgata.

– Vi har sagt at vi er uenige i at Utenriksdepartementet skal flyttes fra Victoria terrasse. Det er det største departementet, og hadde stor betydning for grunnlaget for arkitektkonkurransen, sier Johansen.

Jan Bøhler (Ap) er også en sterk motstander av dagens planer. Han er spesielt opptatt av at også de relativt nye byggene R5 og R6, som ligger i Akersgata og Teatergata, fortsatt skal benyttes.

Politisk prosess

Statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Paul Chaffey (H), tar ikke kritikken fra sine politiske motstandere særlig tungt.

– Vi opplever at det er kommet mange positive reaksjoner på prosjektet også. Dette er en sak der det er naturlig med diskusjon, sier Chaffey.

Han kjenner seg heller ikke igjen i kritikken fra Raymond Johansen om at Oslo kommune ikke blir lyttet til i prosessen.

– Sammenlignet med mange andre byggeprosjekter har denne prosessen vært mer åpen. Det er naturlig at kommunen er involvert, og det skal de også være fremover, sier Chaffey.

Stortinget kan snu

Dersom partiene på Stortinget bestemmer seg for å lytte til kritikken, er det en mulighet for å snu. I dag er planen at bevilgningen til byggeprosjektet skal behandles i Stortinget i 2019.

Grunnen til at det ikke skjer før, er ganske enkelt at det ikke er planlagt byggestart før den tid.

Jan Bøhler er trygg på at han har resten av Arbeiderpartiet med seg når han fortsetter kampen, og flere andre partier, blant annet Venstre og Sosialistisk Venstreparti, har også kommet med kritikk.

Statssekretær Paul Chaffey lar seg ikke bekymre:

– Jeg kan ikke spekulere i hvor bred enigheten i Stortinget er i dag. Utgangspunktet for å bygge et nytt regjeringskvartal, var at vi måtte gjøre noe etter 2011. Det er mange fordeler knyttet til å være samlet, og det har vært bred enighet i Stortinget om det.

Prosessen kan trekke ut i mange år

Statsbygg eier storparten av området Regjeringskvartalet skal stå på, og det er ikke bare enkelt å gjøre store endringer i prosjektet, forklarer kommunikasjonensleder Pål Weiby i Statsbygg.

– Hva skal til for å få inn de store endringene, helt formelt?

– Regjeringen må ta en beslutning om at det ikke skal være slik. Dette har vært ute til høring, og reguleringsplanene er bestemt av regjeringen, og da er det ikke mange andre som kan endre på det, forklarer Weiby.